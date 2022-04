Am Summer 2018 ass déi 1182 Meter laang Bréck zu Genua an e Koup gefall. D'Biller si ronderëm d'Welt gaangen. 43 Leit sinn ëm d'Liewe komm.

Zwee Joer drop steet déi nei Bréck. Ma d'Ongléck kritt e juristescht Nospill: am Summer komme bal 60 Persoune viru Geriicht.

Bal 4 Joer no der Tragedie vu Genua sti vu Juli un 59 Persoune viru Geriicht. Si solle mat responsabel sinn, datt de Ponte Morandi an e Koup gefall ass. Ënnert hinne sinn och e puer méi bekannte Leit, wéi den Giovanni Castellucci, Ex-Administrateur délégué vun der Gesellschaft "Autostrade per l'Italia", déi den italienesche Autobunnsreseau geréiert. Déi Beschëllegt kréien ënnert anerem Doudschlag a Verstéiss géint d'Sécherheetsmesurë reprochéiert.

D'Mara Gaspari vu Lëtzebuerg, ass een Dag virum Ongléck iwwert d'Bréck gefuer: "Ech war een Dag virun datt Bréck erofgefall ass, driwwer gefuer a war da ganz geschockt, wéi ech den Dag drop héieren hunn, datt 43 Leit hiert Liewen do gelooss hunn. Datt elo endlech no bal 4 Joer de Prozess gemaach gëtt, ass eng gutt Saach, ech mengen d'Familljemembere vun de Betraffenen, déi waarden nëmmen drop, datt déi Schëlleg bestrooft ginn."

A Rekordzäit gouf eng nei, ganz modern Bréck, de Ponte San Giorgio, gebaut. Sou datt een nees ouni Problemer vu Ligurien oder vu Mailand oder Turin an d'Toskana ka fueren.

An aus der Tragedie goufe Léiere gezunn. Sou gi Brécken, Passerellen an änlech Strukturen elo besser kontrolléiert. A wann néideg, gefléckt. An der Toskana gëtt dat zum Beispill mat enger spezieller Software gemaach, déi ëm déi 200 Stroossekonstruktioune kontrolléiert.

Ma et muss een awer och bedenken, datt et an Italien ronn 1,5 Millioune Brécke ginn. Dorënner vill al Strukturen. An net ëmmer si genuch Suen do, fir se all an der Rei ze halen.

Zu Genua hunn d'Leit op alle Fall elo d'Hoffnung, datt déi Schëlleg um Ongléck elo hir Strof kréien. Och wann et net sécher ass, datt déi ganz Wourecht eraus kënnt.