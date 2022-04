Wéi d'Police matdeelt, sinn zwee Erwuessener mat schwéiere Blessuren an een 12 Joer aalt Meedchen mat enger liichter Schossblessur an d'Spidol komm.

E weidert Affer konnt deemno op der Plaz behandelt ginn.

"De Verdächtegen, vun deem mir mengen, datt en dofir responsabel ass, ass antëscht dout", sot de Policechef e Freideg op enger Pressekonferenz. De presuméierten Täter hätt sech d'Liewe geholl, wéi d'Beamten an eng Wunneng um fënnefte Stack agedronge sinn, an där hie sech opgehalen huet.

An der Wunneng goufen deemno sëllege Waffe fonnt, dorënner och e "Schaarfschützegewier" mat Stativ. D'Motiv vum Mann wier bis ewell nach net bekannt, ma "et war offensichtlech seng Ofsicht, Membere vun eiser Gesellschaft ëmzebréngen an ze blesséiert", esou de Chef vun der Police zu Washington weider. Éischten Erkenntnisser no hat de Mann d'Waffen legal kaf.

D'Police hat e Freideg am Nomëtteg de Quartier Avenue-Van Ness, an deem eng Partie Schoulen an Ambassadë sinn, ofgerigelt, nodeems an der Géigend Schëss gefall waren. Op engem Video, deen Online verbreet gouf, schéisst en Arméierten mat automatesche Waffen op Mënschen, déi Flüchten - wuel aus der Perspektiv vum Täter.

Dem Policechef no géing de Video authentesch ausgesinn. Hien huet awer kloer gestallt, datt dat nach forensesch confirméiert misst ginn an net bekannt wier, ob de Video live gestreamed oder nodréiglech publizéiert gouf.