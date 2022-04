Den ukrainesche President Zelenskiy warnt, dass déi russesch Donbass-Invasioun vum Vladimir Putin "just den Ufank" wier,

Moskau géif net zécken och nach aner Länner z'attackéieren. Dat nodeems um Freideg e russesche Generol scho confirméiert hat, dass de Kreml wëllt de ganzen Osten a Süde vun der Ukrain kontrolléieren, bis un d'Grenz erun zu Moldawien. An effektiv gouf Odessa um Schwaarze Mier vun enger russescher Rakéit getraff. Op d'mannst 5 Persoune wieren ëm d'Liewe komm. D En Appartementsblock, wou Ziviliste liewen, war d'Zil vun engem russesche Missile. 5 Persoune koumen ëm d'Liewen, dorënner e Puppelche vun 3 Méint an 18 goufen der verwonnt. Ass et déi sporadesch, russesch Attack, déi eng gréisser Offensiv op Odessa ukënnegt?

An d'Stolwierk zu Mariupol ass erëm ënnert neiem russesche Beschoss. De Putin selwer hat virun zwee Deeg eng falsch Pist geluecht mat der Ausso d'Wierk géif elo just nach blockéiert ginn. Um Samschdeg um 12 Auer Lokalzäit war geplangt, weider Zivilisten z'evakuéieren. 200 Fraen a Kanner ware prett bis de russesche Militär d'Operatioun kuerzfristeg ofgesot huet n se an de Bunkeren ënnert dem Azovstal-Wierk bliwwe sinn, wou se zanter dem 27. Februar sëtzen. Si géifen Honger leiden, soen se. An d'Kanner géifen d'Sonn erëm gären eng Kéier gesinn.

Et ass schwéier nozevollzéien, wat d'Chefetage vum Kreml dozou beweegt huet, sech esou vum Rescht vun der Welt z'isoléieren – och fir fréier Mataarbechter aus dem enkste Krees.

De Mikhail KASYANOV – 1. Premier ënnert dem Putin a Finanzminister vum Yeltsin:

Ech ka näischt soe vum medezinesche Standpunkt, mee dem politesche Behuele no ass e komplett verréckt.

Leider si vill Leit a Russland, déi déi Invasioun ënnerstëtzen. Ech géif net soen eng Majoritéit, mee vill. Si gi komplett op dem Aarm geholl vun enger sophistiquéierter Propaganda.

Et gëtt keng Ursaach – näischt vun der Ukrain an et gouf och näischt vum Westen fir esou e Krich ze provozéieren.

Zu Paräis si Manifestanten zesummekomm, fir hir Solidaritéit mat der Ukrain zum Ausdrock ze bréngen a fir dass déi vëlkerrechtlech Verbriechen an der Ukrain net an de Vergiess geroden.

Zu Düsseldorf dogéint sinn et Russen, déi op d'Strooss ginn, well och si géint e Krich sinn, dee géint hire Wëllen awer och an hirem Numm gefouert gëtt.