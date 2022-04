49 Millioune Fransouse waren opgeruff am zweeten Tour vun de Presidentiellen driwwer ofzestëmmen, wien déi nächst 5 Joer un der Spëtzt vum Land soll stoen.

D'Entwécklunge vun de Presidentiellen am Liveticker op RTL 5minutes

Bis 17 Auer hu méi wéi 63 Prozent vun de Fransousen hir Stëmm ofginn. Dat sinn zwee Prozentpunkte manner wéi 2017 ëm déi Zäit. Eng historesch niddreg Walparticipatioun. Sondage ginn dovunner aus, datt um Enn 28 Prozent vun de Walberechtegten hir Stëmm net ofginn hunn. Am Verglach mat 2017 wier dat eng Hausse vun 2,5 Punkten.

Belsche Medien no wier et fir de Macron ee Virsprong vu 55-58 Prozent.

Fir Frankräich, mä och fir d'Europäesch Unioun stoung bei dëse Presidentiellen vill um Spill.

Den Emmanuel Macron versprécht méi eng staark EU-Integratioun, d'Marine Le Pen wëll Auslänner ausweisen an d'Verfassung änneren, fir de Fransousen Prioritéit bei Aarbechtsplazen a Sozialwunnengen ze ginn. Si plädéiert donieft fir en Europa vun den Nationalstaaten.

Hei d'Resultater



Eng interaktiv Kaart weist Iech, wéi wéi en Departement gewielt huet.