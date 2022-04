A Slowenien gëtt e Sonndeg gewielt an och do ass et, wéi a Frankräich, eng Entscheedung ob d'Land méi pro-Europa oder méi Europa-skeptesch gëtt.

De rietspopulistesche Premier Minister Janez Jansa steet dem Newcomer Robert Golob géintiwwer – e Kandidat aus der Oppositioun, deen de Sondage no gutt Chancen huet, d'Course ze maachen. Haaptsujet den d'Slowenen ëmdréit ass awer den Accès op déi medezinesch Versuergung. Deelweis mussen d'Leit bis zu zwee Joer waarden fir e Rendezvous bei engem Spezialist ze kréien. Bis ewell huet nach keng Regierung de Problem an de Grëff kritt, och net déi vum Jansa, déi eréischt un d‘Muecht komm ass, well déi lénksliberal Regierung vu sengem Virgänger zerfall ass. Vill Slowene sinn awer onzefridden mam ëmstriddenen Premier Jansa, well hien ënner anerem esou enk Relatiounen mam ungareschen Premier a Rietspopulist Viktor Orban huet. Donieft kommen d'Versich fir d'Medien an d'ONGen monddoud ze maachen an och seng Attacken a Beleidegungen op Twitter guer net gutt un bei de Wieler.