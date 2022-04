Fir déi zweete Kéier bannent enger Woch gouf et e Samschdeg a Polen een Accident an enger Minn.

Zéng Leit ginn wéinst engem Biewen an der Kueleminière bei Zofiowa – och am Süde vu Pole - nach vermësst. D'Sich ass awer net evident. No engem Biewen op 900 Meter Déift wier Methangas ausgetrueden, wat et och fir déi 42 Rettungsequippen schwiereg mécht. Zum Zäitpunkt vum Biewen waren 52 Minnenaarbechter an der Grouf. 42 konnten sech selwer retten, no den aneren 10 gëtt wei gesot nach gesicht.

An der Nuecht op e Mëttwoch gouf et dës Woch och an enger Kueleminn am südpolnesche Pawlowice e Minnenongléck. Bei enger Methangas-Explosioun koumen op d'mannst fënnef Leit ëm d'Liewen, siwe weider Leit ginn nach vermësst.