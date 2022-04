Am Ganze ware 26 Leit u Bord vun engem Boot, dat virun der nordjapanescher Hallefinsel Shiretoko ënnergaangen ass.

Op d'mannst zéng Leit si virun der japanescher Küst ëm d'Liewe komm bei engem Bootsaccident. Déi japanesch Garde-Côte huet d'Affer awer eréischt een Dag méi spéit am äiskale Waasser fonnt. Se goufen an d‘Spidol bruecht. Do konnt allerdéngs just nach den Doud festgestallt ginn.

No den anere Persounen an dem Boot gëtt iwwerdeems nach gesicht. Déi ganz Nuecht iwwer ass eng Rettungsaktioun gelaf. Ma bei Waassertemperature vun 2-3 Grad sinn d‘Iwwerliewenschancen net gutt.

E Samschdeg am Nomëtteg gouf vum Ausflugsboot "Kazu 1" en Noutruff ofgesat. Wéinst schlechtem Wieder ware virdru schonn eng Rei Booter zeréck un d'Küst gefuer, d'"Kazu 1" hat hiren Tour allerdéngs net ofgebrach. Deen Ament vum Ongléck waren zwee Crewmemberen a 24 Passagéier u Bord, dorënner zwee Kanner.