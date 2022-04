Déi däitsch Inneministesch Nancy Faeser huet e Sonndeg ënnerstrach, dat et an Däitschland keng Plaz fir Juddefeindlechkeet géif ginn.

De Rechtsstaat misst konsequent handelen, esou d'Nancy Faeser. Et dierft een sech ni un antisemittesch Parolle gewinnen, egal vu wou a vu wiem se géife kommen. Den CDU-Politiker Paul Ziemiak sot an enger Reaktioun: "War mir hei un islameschem Antisemitismus erliewen, ass eng Schan fir d'Haaptstad". Et dierft een net fortkucken.

Für Judenfeindlichkeit gibt es in unserer Gesellschaft keinen Platz. Hier muss der Rechtsstaat konsequent handeln. An antisemitische Beschimpfungen dürfen wir uns niemals gewöhnen – egal von wo und von wem sie kommen. #b2304 — Nancy Faeser (@NancyFaeser) April 24, 2022

E Samschdeg den Owend waren an de Staddeeler Kreuzberg an Neukölln e puer honnert pro-palestinensesch Demonstranten op d'Strooss gaangen. Der Police no koum et zu Strofdoten an et goufe Leit festgeholl. Och Ermëttlunge wéinst Verbreedung vum Haass goufen ageleet.

Zeien no goufen op der Demonstratioun ënnert anerem Begrëffer wéi "Drecksjude" skandéiert. Et wier och zu Gewalt géint Journaliste komm. Op Riff no Hëllef hätt d'Police awer net reagéiert.