Si goufen dowéinst bei enger onofhängeger Ulafstell gemellt, schreift d'Sunday Times.

Dee parlamentaresch Gremium gëtt et zënter 2018. E war nom MeToo Skandal geschaf ginn. An de Plainten, déi bis elo agereecht goufen, geet et ëm net ubruechten, sexuell konnotéiert Commentairen bis hin zu schwéiere Belästegungen. D'Times schreift, an engem Fall géif et och ëm strofrechtlech relevant Handlunge goen.

Ee Parlamentarier soll eng Persoun aus senger Equippe, am Géigenzuch fir sexuelle Gefällegkeete bestach hunn.

De Parlamentspresident huet annoncéiert, d'Aarbechtskultur am Parlament z'iwwerpréiwen an e Spriecher vun der Regierung huet ënnerstrach, datt esou Reprochen immens eescht geholl ginn an datt jiddereen dee betraff ass, sech op der entspriechender Plaz soll mellen.