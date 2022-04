Déi nei liberal Partei ronderëm de Robert Golob konnt sech um Enn mat 34,5% vun de Stëmmen duerchsetzen.

Net nëmmen a Frankräich, mä och a Slowenien gouf e Sonndeg gewielt. De riets-populistesche Premier Janez Jansa a seng SDS hunn eng schwéier Néierlag missen astiechen. Déi oppositionell Friddensbeweegung ronderëm de Polit-Newcomer Robert Golob läit mat 34,5% vun alle Stëmme kloer vir. D'SDS kënnt just op knapp 24%. Dat Resultat ass ëmsou méi eng Sensatioun, well et dem Golob seng Partei eréischt zanter 3 Méint gëtt.