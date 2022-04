7 Männer, 3 Fraen an ee Kand goufen dout opfonnt. No 15 weidere Vermësste gëtt den Ament nach gesicht.

D'Boot "Kazu 1" hat e Samschdeg de Mëtteg en Noutruff ausgeléist. Zu deem Zäitpunkt war et an der Géigend vun der Hallefinsel Shiretoko un der nordëstlecher Spëtz vun Hokkaido ënnerwee. U Bord waren 2 Crew-Memberen a 24 Passagéier, dorënner 2 Kanner. D'Garde-côtes hu bis ewell 11 Doudeger confirméiert, ënnert hinne 7 Männer, 3 Fraen an ee Kand. Et gëtt weider no deenen anere Vermësste gesicht.

Déi japanesch Autoritéite loosse sech an der Reegel dacks Zäit, fir Doudesaffer bei Accidenter an Naturkatastrophen ze confirméieren, well déi Doudeg vun offizielle Geriichtsmedeziner musse bestätegt ginn. Meeschtens ginn d'Läichen identifizéiert an d'Familljemembere kontaktéiert, éier d'Informatioune verëffentlecht ginn.

Zum Zäitpunkt vum Ongléck sollen de Wand an d'Wellen zimmlech staark gewiescht ginn. Verschidde Fëscherbooter wieren dowéinst nees zeréck a Richtung Küst gefuer. D'"Kazu 1" dogéint ass weidergefuer.

D'Temperaturen an der Géigend vun der Shiretoko-Hallefinsel sinn den Ament niddreg: daagsiwwer leie se tëscht 2 an 3 Grad, nuets ëm de Gefréierpunkt. Wéinst der eenzegaarteger Déierewelt gehéiert Shiretoko zum Weltkulturierwen.