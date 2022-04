D'SPD-Politikerin gouf e Méindeg de Moie vum Landtag zu Saarbrécken gewielt an iwwerhëlt domat d'Amt vum Tobias Hans.

Ronn véier Wochen no de Landtagswalen am Saarland gouf d'Anke Rehlinger e Méindeg mat 32 vun 51 Stëmmen zur Nofollgerin vum Tobias Hans an domat zur Ministerpresidentin gewielt.

Déi 46 Joer al Politikerin hat sech bei de Landtagswalen de 27. Mäerz mat 43,5% déi absolutt Majoritéit vun de Stëmme geséchert. Dëst ass déi éischte Kéier zanter 23 Joer, dass d'Sozialdemokraten un der Saar nees un der Spëtzt vun der Regierung sinn. Mat 28,5% hat d'Partei ronderëm den Tobias Hans de Kierze gezunn a muss sech elo mat der Oppositioun zefridde ginn.

D'SPD verfüügt iwwer 29 vun 51 Sëtz am Landtag, d'CDU kënnt op 19 Sëtz an d'AfD op 3.