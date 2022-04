De Pierre Jans huet zu Paräis mam Chefredakter vum Ressort Politik vum franséischen RTL iwwer den Ausgang vun de franséische Presidentielle geschwat.

Méi knapps ewéi viru 5 Joer, ma um Enn ass et mat ronn 58 Prozent vun de Stëmmen awer eng relativ däitlech Victoire vum Emmanuel Macron bei de franséische Presidentiellen. Virun allem wann ee bedenkt, wéi grouss d'Doutten awer virun 2 Wochen nach waren. Mä elo geet d'Aarbecht fir de President eréischt richteg un.

De Pierre Jans huet zu Paräis mam Chefredakter vum Ressort Politik vum franséischen RTL iwwer den Ausgang vun dëse Presidentschaftswalen geschwat.

Een Dag no de Walen a Frankräich/Reportage Pierre Jans

Et ass déi éischte Kéier dass e President och ouni den Zenario vun der Cohabitatioun erëmgewielt gëtt. De Macron huet an deem Sënn Geschicht geschriwwen, confirméiert de Chefredakter vum Ressort Politik vum franséischen RTL Benjamin Sportouch.

Benjamin Sportouch: „Et ass awer och esou, dass d‘Marine Le Pen weider progresséiert. Et sinn ongeféier 3 Millioune Stëmmen méi ewéi 2017. Mä mir wëssen aus hirem Entourage, dass si éischter 45 Prozent ugestrieft hat. Hiert Resultat kéint an hirem Camp also awer fir e bëssen Enttäuschung Suergen.“

Deemno huet d‘Majoritéit vun de franséische Wieler virop eppes reusséiert. Si hu sech géint eng extrem Droite mobiliséiert, déi esou staark ewéi nach ni ass. De Gewënner vun dëse Wale wäert awer keng Schounfrist kréien.

D'Legislativen am Juni, a knapps 6 Wochen, si kruzial.

Benjamin Sportouch: „Firwat? Vu gëscht u schonn huet d‘Marine Le Pen seng an déi Chamberwalen lancéiert. An mat hir de Kandidat vun der Gauche Jean-Luc Mélenchon. Hie sot, hie wéilt vun de Fransousen als Premierminister gestëmmt ginn. Si sinn also schonn am Gaangen deen drëtten Tour, wann ee sou wëll, ze spillen, an der Hoffnung, den Emmanuel Macron an eng Cohabitatioun ze zwéngen. Esou einfach ass dat awer net, well d‘Elektorat dem gewielte President traditionell ëmmer d‘Majoritéit gëtt. Dat hätt et nach ni ginn, wann e keng Majoritéit kréich. En plus ass d'Abstentioun bei de Chamberwalen meeschtens ganz héich.“

Ouni Majoritéit am Parlament gëtt et fir de President schwéier seng grouss Reformen duerchzekréien. Zwee Theme stinn am Mëttelpunkt: d'Kafkraaft an d'Pensiounen.

Benjamin Sportouch: „D'Pensioun war dat grousst Thema wärend der Campagne mam Macron sengem Virstouss den Alter op 65 Joer ze héijen. Och wann de gewielte President awer op 64 Joer zeréckgeruddert war. Sondagen no interesséiere sech méi eeler an och déi jonk Leit fir dee Sujet. An dann natierlech d‘Kafkraaft, mat enger considerabeler Inflatioun aktuell. Déi Theme wäerten dominéieren.“

De Macron huet eng nei Ära annoncéiert a wat d'Regierung ugeet Verännerung versprach. Hie wäert wuel bei sech selwer mussen ufänken. De Benjamin Sportouch geet dovun aus, dass de President net méi esou vertikal regéiere wëll, mä méi op Participatioun setze wäert. Virop mat de Gewerkschaften soll méi geschwat ginn. Dat hänkt awer och vill vum Premierminister of, an do huet de Chefredakter vum Ressort Politik vum franséischen RTL och schonn déi éischt Nimm héieren.

Benjamin Sportouch: „Et gëtt vun enger Fra geschwat: Élisabeth Borne. Mä Rieds ass och vum Landwirtschaftsminister Julien Denormandie. Mä d'Mark, déi en der Regierung wëll ginn heescht: Consultatioun a Concertatioun.“

An dat muss den Emmanuel Macron wuel och maachen, wann en de „président de toutes et tous“ wëll sinn.