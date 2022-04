No enger Eruptioun vum Vulkan Anak Krakatau goufen d'Virsiichtsmoossnamen an Indonesien nach emol verstäerkt.

Op enger véierstelleger Geforeskala wier elo déi zweethéchst Warnstuf ausgeschwat ginn, sou de Chef vum Zentrum fir Vulkanologie a geologescher Geforenofwier, den Hendra Gunawan, bei enger virtueller Pressekonferenz. Donieft wier d'Spärzon ronderëm de Krater op e Radius vu 5 Kilometer erweidert ginn. Do wier nämlech eng däitlech Hausse bei de Kuelendioxid-Emissioune festgestallt ginn.

D'Aktivitéit vum Vulkan war an de leschte Woche geklommen. Nom Ausbroch e Sonndeg war eng ronn 3.000 Meter héich Äschewollek iwwert dem Anak Krakatau an d'Luucht gaangen, deen tëscht den Insele Java a Sumatra läit. Op de ganzen Dag verdeelt, koum et ëmmer nees zu Ausbréch a weideren Äschewolleken.

Fir d'lescht war de Vulkan am Dezember 2019 ausgebrach. Dobäi war en Deel vum Krater ofgebrach an an d'Mier gefall. Et koum zu engem déidlechen Tsunami. D'Flutwell ass op Sumatra a Java u Land getraff, Küsteregiounen a vill touristesch Plage goufe verwüüst. Ronn 430 Mënsche koumen ëm d'Liewen, Dausende goufe blesséiert an dausend Weiderer hunn hiert Doheem verluer.

An Indonesien ginn et bal 130 aktiv Vulkaner.