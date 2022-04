Eng 3. Persoun, déi och am Auto op der Bréck "Pont Neuf" souz, gouf ugeschoss a blesséiert. De Polizist, dee geschoss huet seet, schwätzt vun Noutwier.

Am Bericht vun der Police wollt eng Patrull en Auto géint Mëtternuecht kontrolléieren, dee bei der Seine, méi genee bei der Île de la Cité, de falsche Wee geparkt war a bei deem déi 4 Winkeren u waren. Wéi d'Beamte méi no bei den Auto komm sinn, huet de Chauffeur de Moto ugemaach an wier op d'Beamten zou gefuer. D'Poliziste konnten dem Auto awer auswäichen.

Ee vun de Beamten huet kuerz drop mat sengem Stuermgewier op den Auto geschoss, deen dunn um Pont Neuf un d'Stoe koum. Éischten Informatiounen no sollen ongeféier 10 Schëss gefall sinn, 5 oder 6 hunn d'Leit am Auto getraff. De 25 Joer ale Chauffeur an den 31 Joer ale Bäifuerer waren nach op der Bréck gestuerwen. Béid Männer waren der Police wéinst Drogendelikter scho bekannt.

En 42 Joer ale Mann, deen hannen am Auto souz, gouf dem Parquet no blesséiert, ma géif awer net a Liewensgefor schwiewen.

De Parquet selwer huet de Polizist, dee geschoss huet, nach an der Nuecht selwer verhéiert. Zwou Ermëttlunge lafen, ënnert anerem och géint d'Leit am Auto, déi virsätzlech Poliziste wollte blesséieren oder ëmbréngen. En terroristeschen Hannergrond kéint awer ausgeschloss ginn.