Et war déi éischt offiziell Visitt aus den USA zu Kiew zanter dem Ufank vun der russescher Invasioun virun zwee Méint.

3 Stonne laang souzen déi zwou Delegatiounen an der Nuecht op e Méindeg zesummen. "Mir sinn zeréck. An d’Ursaach, dass mer zeréck sinn, dat sidd Dir. Wéinst Ärem aussergewéinleche Courage, Ärer Féierungskraaft an dem Succès, deen Dir hutt, fir déi schrecklech russesch Aggressioun zeréckzedrécken.", esou den US-Ausseminister Antony Blinken.

"Wat Dir fäerdegbruecht hutt, fir d’Russen an der Schluecht ëm Kiew ze schloen, war aussergewéinlech. Eng Inspiratioun fir d’Welt. Mir sinn hei, fir Iech op all Punkt ze ënnerstëtzen. Wéi der wësst, iwwerhuele mer nach eemol weider Sécherheetshëllef am Wäert vun enger zousätzlecher Milliard Dollar – nieft den anere Saachen, déi mer maachen.", sot den US-Verdeedegungsminister Lloyd Austin.

Fir de Kreml, mee och fir Washington gëtt d’Ukrain zu enger Zort Stellvertriederkrich an op der Akafs- a Wonschlëscht vu Kiew an den USA sti wäitaus méi sophistiquéiert Waffesystemer wéi Moskau se den Ament am Asaz huet. Kiew huet eng realistesch Aussiicht, dee Krich ze gewannen. Scho laang ass net méi just Washington där Opfaassung.

Zu Bryansk a Russland, gutt 100 Kilometer vun der ukrainescher Grenz, stinn iwwerdeems Pëtrolstanken a Flamen. D’Ursaach vum Brand ass net bekannt. Bis ewell hunn déi russesch Autoritéite sech awer zréckgehalen, fir der Ukrain d’Schold ze ginn.

De Westen hätt et awer op e russesche Journalist ofgesi gehat a säi Geheimdéngscht FSB hätt en Attentatsplang duerchkräizt, sou de Putin e Méindeg. De Weste wéilt Russland vu bannen zerstéieren, esou weider. E krut nogelauschtert vun enger Rëtsch héije Fonctionnairen a Procureuren. D’Uklo ass awer esou flou bliwwe wéi eng Konspiratiounstheorie: weder e Beweis, nach en Numm vum Journalist goufe genannt.

An am Stolwierk vun Azovstal zu Mariupol ass ee weideren Dag vergaangen, ouni dass Russland an d’Ukrain zu engem Ofkommes komm wieren, fir déi dréngend noutwendeg Evakuatioune vun Zivilisten duerchzeféieren. D’Vertrauensbasis feelt, well Russland dacks moies humanitär Korridoren ugekënnegt a se da mëttes net agehalen hätt. D'Regierung zu Kiew huet en Appell un d’Uno geriicht, sech do anzemëschen, fir déi néideg Garantien ze kréien.