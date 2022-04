De 26. Abrëll 2002 hat de Robert Steinhäuser a senger fréierer Schoul 16 Leit a sech selwer erschoss. 20 Joer méi spéit huet d'Stad de 16 Affer geduecht.

Sëllege Persounen hu sech um Dënschdeg virum Schoulgebai zu Erfurt versammelt, fir a Rou den Affer ze gedenken a Blummen néierzeleeën. Um Enn vun der Gedenkfeier goufen d'Nimm vun de 16 Persounen, déi duerch de Robert Steinhäuser ëm d'Liewe komm sinn, zesumme mat kuerze biografeschen Ausschnëtter verlies an no all Numm gouf d'Klack gelaut an eng Käerz opgestallt.

Wéi den 19 Joer ale Robert 2002 ëm sech geschoss hat, huet hien 12 Enseignanten, zwee Schüler, d'Schoulsekretärin an e Polizist ëmbruecht. D'Direktesch vun der Schoul, déi och schonn deemools an där Positioun war, huet den Amoklaf als en Dag bezeechent, dee sech an d'"kollektiivt Gediechtnes" agebrannt hätt. Et wier schwéier, fir dës "ofgerappte Liewenslinnen" Wierder ze fannen.

Fir den Ofschloss gouf eng Gedenkminutt ofgehalen a bei der Gedenktafel mat den Nimm vun den Affer Blummen néiergeluecht. Owes gëtt den Affer dann an der Andreaskierch zu Erfurt nach eng Kéier geduecht.