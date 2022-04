De Resumé vun de leschte 24 Stonne ronderëm de Krich an der Ukrain vum Petz Bartz.

D'Kadri Simson, d'EU-Kommissärin fir Energie, sot en Dënschdeg op enger Pressekonferenz zu Warschau a Polen, dass ganz kuerzfristeg dee 6. Sanktiounspak vun der EU géint Russland prett wier. Den UNO-Generalsekretär Antonio Guterres huet iwwerdeems zu Moskau de Wladimir Putin an den Ausseminister Sergei Lawrow gesinn. En Duerchbroch fir eng Wafferou ass awer vu Moskau den Ament net z'erwaarden. Virun allem och net, well ëmmer méi eng grouss Koalitioun vu westlechen Alliéierte plangt, d'Ukrain mat Waffen ze versuergen.

E war international an d'Kritik geroden, den UNO-Generalsekretär Guterres, well en net fir d'éischt op Kiew geflunn ass, ier hien en Dënschdeg op Moskau goung a well en et verpasst hat, virun der russescher Invasioun de 24. Februar am Konflikt z'intervenéieren, obwuel dee sech schonn ugedeit hat.

Éischte Punkt um Programm war e Gespréich mam russeschen Ausseminister Sergei Lawrow – fir méi spéit en Dënschdeg da war eng Entrevue mam Wladimir Putin notéiert. An enger Pressekonferenz no der Sëtzung mam Lawrow huet de Guterres explizéiert, d'Uno wéilt Blohelmer a logistesch Ressourcë mobiliséieren, fir zu Mariupol Mënscheliewen ze retten. Nach ëmmer hänke ronn 100.000 Awunner an der blockéierter Stad fest, dorënner vill Kanner a Fraen, a Liewensmëttel an Drénkwaasser-Reserve si rationéiert.

Eng beléifte Rhetorik vum Kreml ass et ze probéieren, Angscht ze verbreeden. Ier de Guterres als selwer ernannte "Friddensbuet" en Dënschdeg zu Moskau gelant war, hat de Lawrow de Rescht vun der Welt virun engem drëtte Weltkrich gewarnt.

D'Vertrieder aus iwwer 40 Natiounen, déi en Dënschdeg op der Ramstein-Airbase zesummekoumen, hu sech vun deene verbale Menacen an Ukënnegunge vu Moskau wéineg beandrockt gewisen. Et goung drëms, wéi ee Kiew am beschte géint een totalitäre Regime opgestallt a mat Waffen equipéiert géif kréien. Souguer Däitschland liwwert elo.

Déi ganz Operatioun gëtt am sougenannte "Ringtausch" duerchgezunn, dat heescht engem multilateralen Tosch vu Material. Partnerlänner liwweren direkt un d'Ukrain a kréien d'Material da vu Berlin ersat.

Russland ass schwéier beméit, mat Loftattacken op Eisebunnsinfrastrukturen am Weste vun der Ukrain, ze verhënneren, dass d'Waffen am Osten, un der Front am Donbass, do wou se hinne geféierlech kéinte ginn, ukommen. Zu Krasne, bei Lwiw, stoung en Dënschdeg en Traffo an e Stellwierk a Flamen.

An der Haaptstad Chisinau hat d'Presidentin Maia Sandu en Dënschdeg de Sécherheetsrot vu Moldawien convoquéiert, well et an der Nuecht op en Dënschdeg Attacken op eng Militärinfrastruktur an eng Radiosantenne am separatisteschen, pro-russeschen Transnistrien gouf. An Transnistrien sëtzt zanter den 90er Joren eng russesch Garnisoun. Déi sougenannten "Terrorattack" wier näischt anescht wéi eng vu Moskau geplangte Provokatioun, sou e Spriecher vu Kiew.

An en Dënschdeg op den Dag sinn et 36 Joer hier, dass an der haiteger Ukrain de Reakter 4 vum sowjeteschen Atomkraaftwierk Tschernobyl explodéiert war. No wochelaanger, russescher Besatzung ass d'Wierk elo erëm ënnert der Kontroll vun den ukraineschen Autoritéiten a gëtt vun der Internationaler Atomenergie-Agence iwwerwaacht.