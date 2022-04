Nom déidleche Schoss vum Hollywood-Star op d'Kamerafra Halyna Hutchins bei engem Western-Dréi huet d'Police Videoen an Ermëttlungsmaterial publizéiert.

De Sheriff vun der Stad Santa Fé am Bundesstaat New Mexico huet ënnert anerem Opname vu senger Kierperkamera verëffentlecht, déi weisen, wéi Persounen um Set vum Western-Film "Rust" ëm d'Liewe vum Hutchins kämpfen. Ze gesinn ass och deen duerch de Schoss blesséierte Regisseur Joel Souza.

D'Police huet och e Video publizéiert vun engem Verhéier vum Baldwin. De Schauspiller erzielt do, wéi e bei enger Prouf de Film-Revolver gezunn huet a sech dunn e Schoss geléist huet. "Ech dréie mech, spanen den Ofzuch, an de Revolver geet lass." De 64 Joer ale Regisseur huet dobäi d'Beweegung mat den Hänn nogemaach. Verëffentlecht goufen och Fotoen, déi de Baldwin um Set weisen, an eng Opnam vu sengen Hänn.

De Baldwin hat de leschten Oktober wärend den Dréiaarbechte vum Film "Rust" an New Mexico déi 42 Joer al Kamerafra Hutchins mat enger Requisitewaff erschoss. De Regisseur Souza gouf an der Schëller getraff. De Revolver war wuel op d'mannst mat enger richteger Kugel gelueden. Wéi dat geschéie konnt, ass bis ewell onkloer.

D'Ermëttlunge wieren nach am Gaangen, sou de Sheriff vu Santa Fé, Adan Mendoza, e Méindeg. Et géifen nach ballistesch Analyse vum FBI, Ënnersichunge vun DNA a Fangerofdréck wéi och d'Auswäertung vun Date vum Handy vum Baldwin ausstoen.

De Baldwin, och ee vun de Produzente vum Film, huet all Responsabilitéit fir den Doud vum Hutchins vu sech gewisen. Am Kader vun de strofrechtlechen Ermëttlunge vun der Police an dem Parquet ass nach kee formell beschëllegt oder ugeklot ginn. D'Ermëttler hunn net ausgeschloss, datt dat nach geschéie kéint.

D'Gesondheetsautoritéit vun New Mexico hat déi lescht Woch e Protokoll an Héicht vu knapp 137.000 Dollar géint d'Produzente vum Film decidéiert.