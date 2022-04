En Dënschdeg den Owend sinn an engem Bunnsaccident am hessesche Großen-Linden eng Mamm an hir Duechter ëm d'Liewe komm.

Wéi et vun der Police heescht hätt déi 55 Joer al Mamm vum Quai aus wëllen iwwer d'Zuchgleise goen, wou hir 20 Joer al Duechter gemierkt huet, datt ee Regionalzuch an d'Gare agefuer koum. Si wollt hir Mamm zeréckzéien, konnt si awer net méi rechtzäiteg erreechten. Béid Fraen si vum Zuch erwëscht ginn. Et konnt just nach hiren Doud festgestallt ginn. Der Fra hir 19 Joer al Duechter war deen Ament och um Quai, gouf awer net blesséiert. Och den Zuchpassagéier ass näischt geschitt. Déi betraffen Zuchlinn war ronn dräi Stonne laang gespaart.