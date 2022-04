Wéi d'Famill matgedeelt huet, ass den Nagaenthran K. Dharmalingam a Mëttwoch an de fréie Moiesstonne Lokalzäit higeriicht ginn.

"Et ass net ze gleewen, dass Singapur trotz internationalen Appeller, säi Liewen ze verschounen, mat der Hiriichtung weidergemaach huet", sou seng Schwëster Sarmila Dharmalingam géintiwwer der Noriichtenagence AFP. D'Famill wier "extrem traureg" an "an engem Schockzoustand".

Do virdrun hat e Geriicht en Dënschdeg no e puer Recoursen déi geplangten Hiriichtung vum 34 Joer ale Mann confirméiert. De Malaysier war 2009 mat 21 Joer festgeholl ginn, wéi hie mat 43 Gramm Heroin a Singapur agereest war. Seng Supporter hunn intervenéiert an ausgesot, hien hätt en Intelligenzquotient vun 69, e Wäert, deen als geeschteg Behënnerung unerkannt ass. Hie wier donieft zu dëser Strofdot forcéiert ginn.

Reprieve, eng Mënscherechtsorganisatioun, déi sech géint d'Doudesstrof asetzt, huet erkläert, den Nagaenthran wier "d'Affer vun engem tragesche Justiz-Iertum". D'Directrice vum Grupp Maya Foa sot: "E geeschteg behënnerten a psychesch kranke Mann ze hänken, ass net ze rechtfäerdegen a stellt en eklatante Verstouss géint international Gesetzer duer, déi Singapur ënnerschriwwen huet."

D'Hiriichtung, déi scho fir November d'lescht Joer geplangt war, hat fir vill Protester gesuergt, ënner anerem vun der Europäescher Unioun. Am Mäerz hat Singapur Exekutiounen no 2 Joer Paus nees lancéiert.