Op enger Kiermes zu Oochen missten zwou Dose Leit méi wéi eng Stonn laang op feste Buedem ënnert de Féiss waarden.

Ronn 25 Meter iwwert dem Buedem war e Karussell stoe bliwwen an huet sech net méi no ënne fuere gelooss, wéi d'Stad Oochen en Donneschdeg matgedeelt huet. D'Pompjeeën hunn déi 20 Erwuessener a véier Kanner schliisslech aus hirer mësslecher Situatioun befreit.

Well een net konnt ausschléissen, datt et eng Rëtsch Blesséierter kéint ginn, ware vill Secouristen op d'Kiermes geruff ginn. Blesséierter gouf et awer keng. D'Leit konnten no enger Ënnersichung all nees Heem goen. De Grond fir d'Panne ass bis elo nach net bekannt.