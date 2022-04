D'franséisch Justiz ermëttel wéinst Homicide volontaire an involontaire géint ee Polizist, deen zu Paräis mat Schëss op en Auto 2 Persounen erschoss hat.

De Virfall wier fir d'éischt emol net als Noutwier klasséiert ginn, heescht et e Mëttwoch aus Justizkreesser. De Polizisten no wollte si e Chauffer kontrolléieren, wéi dee bemol op ee vun hinnen duergefuer wier. Dowéinst ermëttelt de Parquet donieft wéinst tentative de meurtre vun engem Vertrieder vun der staatlecher Autoritéit.

Dem Police-Rapport no war den Auto kuerz viru Mëtternuecht mat Warnblinker an déi falsch Richtung geparkt. Wéi d'Beamten op den Auto duergaange waren, hätt de Chauffer de Motor ugemaach a wier op ee vun hinnen duergefuer, deen doropshin dem Won ausgewach ass. Doropshin huet ee vun de Polizisten mat engem Stuermgewier op d'Gefier geschoss, woubäi de Chauffer an de Bäifuerer nach op der Plaz gestuerwe sinn. Eng weider Persoun, déi op der Réckbänk souz, gouf dem Parquet no blesséiert.

D'Justiz ermëttelt deemno elo géint de 24 Joer ale Beamte wéinst Homicide volontaire am Kontext vum Chauffer a wéinst Homicide involontaire am Fall vum Bäifuerer. De Polizist war virop festgeholl ginn, koum awer ënner Oploe fräi. Déi véier Polizisten, déi mat op Patrull waren, goufen als Zeie gehéiert.

Een terroristeschen Hannergrond vum Virfall hunn d'Enquêteuren ausgeschloss.