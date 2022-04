E bekannte Chirurg setzt dräi Mënschen a Schweden Luftrören aus Plastik an. All Patiente stierwen no kuerzer Zäit. De Reproche: et waren Experimenter.

A Schweden huet elo e Geriichtsprozess géint de fréiere Chirurg Paolo Macchiarini wéinst schwéierer Kierperverletzung ugefaangen. Dem Ex-Medezinner, deen an der Unisklinik zu Stockholm geschafft huet, gëtt virgeworf, dräi Mënsche schwéier kierperlech Schied ugedoen ze hunn. Dat andeems hien hinne kënschtlech Luftrören agesat huet.

Well all d'Patiente gestuerwe sinn, reprochéiert de Parquet dem fréiere Chirurg "schwéier Kierperverletzung". Hien hätt bei sengen Operatiounen "Wëssenschaft an Erfarung" komplett ausser Uecht gelooss an domat seng Patienten "schwéier Blessuren" an "grousst Leed" ugedoen.

De Prozess géint de Mann soll viraussiichtlech bis den 23. Mee daueren. Hie dementéiert allerdéngs e Feelverhalen. De Skandal ronderëm d'Agrëff vum bekannte Chirurg dauert mëttlerweil schonn iwwert ee Joerzéngt. Dem Sender SVT no sinn am Ganze siwe Patiente gestuerwen, nodeems hinne Plastik-Luftrören agesat goufen. Den 8. Patient lieft nach, well him d'Luftröre erëm erausgeholl gouf.

Déi éischt Operatioun mat enger Luftröre aus Konschtstoff, gouf fir d'éischt als Succès gesinn. Wéi sech awer méi spéit erausgestallt huet, huet de Patient ënner Komplikatioune gelidden an ass doropshi gestuerwen. Wéi den Deutschlandfunk deemools gemellt huet, waren déi kënschtlech Luftrören net fir d'éischt am Déiereversuch getest ginn, mä direkt um Patient. Wëssenschaftlech Dokumenter soll de Medezinner gefälscht hunn.