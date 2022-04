An enger grousser Aktioun huet d'Police eng Rei Männer wéinst Blanchiment festgeholl. 15 Lokalitéiten zu Amsterdam a Südamerika goufen duerchsicht.

D'Männer solle Milliounenzommen a Sporttäschen transportéiert souwéi an Autoen a Miwwele verstoppt hunn: Zu Amsterdam huet d'Police zéng Verdächteger festgeholl, déi Suen aus dem internationalen Drogenhandel gewäsch sollen hunn.

Déi Beschëllegt kommen der Police no all aus enger Famill. Mat 225 Enquêteuren hunn d'Autoritéiten zougegraff an déi 15 Lokalitéiten zu Amsterdam an zu Suriname a Südamerika duerchsicht. D'Männer sinn der Police no scho viru knapp zwou Woche festgeholl ginn, woubäi och 1,4 Milliounen Euro Cash saiséiert goufen. E Gebai an engem Héichhausquartier um Bord vun Amsterdam huet als Zentral vum Netzwierk gedéngt.

Wärend den Ermëttlungen hunn d'Beamten e puer Mol grouss Zommen u Geld séchergestallt. Eemol goung et ëm fënnef Milliounen Euro an enger Sporttäsch, eng aner Kéier waren et eelef Milliounen Euro an dräi Tonne Kokain an engem Haus. De Männer am Alter vu 24 bis 60 Joer ginn illegal Bankaktivitéiten, Blanchiment an d'Memberschaft an enger krimineller Organisatioun reprochéiert.

Enger Etüd vun der hollännescher Police iwwert den Drogenhandel no gëtt de Joresëmsaz mat Drogen an Holland op ronn 3,5 Milliarden Euro geschat.