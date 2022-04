No engem Urteel vum Verfassungsgeriicht zu Roum kréie Kanner an Italien an Zukunft net méi automateschen den Nonumm vun hirem Papp.

Bis ewell war et gesetzlech virgeschriwwen, datt e Puppelchen de Familljennumm vum Papp kritt, wann dësen d'Kand bei der Gebuert unerkennt. De Familljennumm vun der Mamm konnt just als duebele Familljennumm dru gehaange ginn - an deem Fall dann awer hannert dem Numm vum Mann.

D'Verfassungsgeriicht huet elo awer decidéiert, datt dës Praktik net nëmme géint déi italienesch Verfassung, mee och géint déi europäesch Mënscherechtskonventioun verstéisst. An Zukunft kënnen d'Elteren elo fräi decidéieren, op d'Kand en duebelen Familljennumm den Numm vun der Mamm oder dee vum Papp kritt. Gëtt keen Numm festgeluecht, gëtt et automatesch en duebelen Familljennumm.

Traditionell hale Fraen an Italien hire Meederchersnumm no der Hochzäit an heeschen dofir och dacks anescht, wéi hir Kanner. An Italien geet Rieds vun engem "historeschen "Urteel" an enger "klenger Revolutioun" um Wee zu der Gläichberechtegung tëscht Mann a Fra.