De President Nayib Bukele huet Succès bei sengem Kampf géint kriminell Bandememberen gemellt. Fir net festgeholl ze ginn, géife sech vill hir Tattooe wechm

D'Regierung géing staark géint Bandekriminalitéit virgoen - eleng am leschte Mount goufe méi wéi 20.000 Membere vu Gangs festgeholl.

Donieft hätten nach viru Kuerzem d'Bandememberen houfreg hir Tattooe gewisen, déi hinnen de Status ginn an dozou gedéngt hunn, hir Affer z'erschrecken. Elo géinge si hir "Kierper verbrennen", fir hir Tattooen ewechzemaachen. Dat huet de Bukele op Twitter gepost zesumme mat dräi presuméierte Gangmemberen, déi Tattooe mat Blutt an Narbe weisen. Der Police no ass op enger vun de Fotoen de Luis Alberto Zetino Mata ze gesinn, deem seng Broscht bal ganz verbrannt war.

"Si wäerten am Prisong al ginn", huet de President vum El Salvador erkläert. D'Verbriechen, déi si gemaach hunn, kéinten net verjären. Zanter dem Ufank vun der Offensiv vun der Police an der Arméi géint d'Banden de 26. Mäerz sinn deemno 20.290 Verdächteger festgeholl ginn. Eng Nouvelle an der Geschicht vum Land mat 6,5 Milliounen Awunner.