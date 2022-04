En Donneschdeg am Nomëtteg ass e 7 Joer aalt Meedchen zu Merzkirchen vun engem Trakter ugestouss ginn.

Wéi d'Police vun Tréier matdeelt, ass d'Meedchen en Donneschdeg den Owend zu Saarburg am Spidol u sengen uerge Blessure gestuerwen.

Et gouf eng Enquête an d'Weeër geleet, fir erauszefannen, wéi et zu dem trageschen Accident konnt kommen.