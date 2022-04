D'Bréck, déi de längste Glasbuedem weltwäit soll hunn, schwieft op enger Héicht vu bis zu 150 Meter iwwert dem Dschungel.

E Freideg gouf d"Bach Long" ("Wäissen Draach") ageweit. Mat dësem Bau erhofft ee sech Touristen aus der ganzer Welt unzezéien, fir d'Schéinheet vun der Natur vun do aus ze genéissen.

Mat 632 Meter Glasbuedem ass et de Constructeuren no déi längst Bréck vun där Zort, déi et um Planéit gëtt. Se verbënnt zwee Hiwwelen an der Provënz Son La. Vertrieder vum Guinness-Buch vun de Rekorder sollen de Rekord nächste Mount offiziell iwwerpréiwen. Aktuelle Rekordmeeschter ass déi 526 Meter laang Bréck am chineesesche Guangdong.