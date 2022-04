Am besate Westjordanland gouf an der Nuecht op e Samschdeg e Palestinenser duerch d'israelesch Arméi dout gemaach.

Dat huet de palestinensesche Gesondheetsministère e Samschdeg de Moie fréi gemellt. Den 20 Joer ale Mann wier bei enger israelescher Militäroperatioun an der Stad Azzun an d'Broscht geschoss ginn, heescht et. An engem aneren Tëschefall e Freideg den Owend gouf e Gardien virun der israelescher Siddlung Ariel ëmbruecht, esou déi israelesch Arméi, déi uginn huet, datt een "Terroristen" géing sichen.

D'Tensiounen tëschent Israeli a Palestinenser sinn an de leschte Wochen nees staark geklommen, virun allem ëm de Site vun der Al-Aksa-Moschee um Tempelbierg zu Jerusalem. E Freideg de Moien eréischt ware bei engem Asaz vun der israelescher Police do 40 Mënsche blesséiert ginn. Wéi et vun den israelesche Sécherheetsautoritéiten heescht hätten Demonstrante mat Steng geschoss. D'Police ass Aenzeien no um Site vun der Moschee mat Tréinegas a Gummimunitioun géint virun allem jonk Männer virgaangen.