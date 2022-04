E Freideg den Owend gouf een israelesche Sécherheetsbeamten un der Entrée vun der israelescher Siidlung Ariel ëmbruecht.

D'Sich no den 2 Täter leeft. Déi radikalislamesch Palestinenserorganisatioun Hamas hutt vun enger heroescher Operatioun fir den Ofschloss vum Faaschtemount Ramadan geschwat. Et wier eng Äntwert op d‘Attacken op d'Al-Aksa-Moschee zu Jerusalem wou et an der Lescht och ëmmer nees zu Gewalt tëscht Palestinenser an israelesche Sécherheetsbeamte komm war.

An der Nuecht hunn dunn och israelesch Zaldoten hirersäits bei engem Asaz e jonke Palestinenser erschoss. De Mann wier an d‘Broscht getraff ginn. Ob den Incident eppes mat der Sich no den 2 Täter war, ass onkloer.

D'Tensiounen tëscht béide Säite si wei gesot an der Lescht nees däitlech ugespaant. E Freideg si 40 Leit am Oste vu Jerusalem blesséiert gi bei enger Demonstratioun.