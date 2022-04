Den ukrainesche Landwirtschaftsministère werft Russland elo och vir, Mais a Weess aus dem Land geklaut ze hunn.

Et ass dee 66. Dag am Krich an der Ukrain. Dem britesche Verdeedegungsministère no ass Russland wéinst Verloschter forcéiert, seng Militärverbänn am Oste vun der Ukrain nei zesummen ze stellen.

En arméierte russesche Convoi ass e Samschdeg bei Izyum am Donbass ënner ukrainesche Beschoss geroden. Panzer an Truppentransporter sinn zerstéiert. D’Offensiv leeft net wéi vum Kreml geplangt. Jiddefalls net esou séier. A meeschtens dann gi Nuklearwaffen erëm an d’Gespréich bruecht. Den Ausseminister Sergei Lavrov koum haut domadder, just fir ze soen, dass de Risk vun engem Atomkrich soll um Minimum gehale ginn.

Iwwert eng Millioun Ukrainer sollen dem russeschen Ausseministère no aus der Ukrain a Russland evakuéiert gi sinn. Vill dovu géint hire Wëllen, soen déi ukrainesch Autoritéiten. Moskau hätt elo versicht ukrainesch Ziviliste géint russesch Krichsgefaangener auszetauschen. Et wier ee weider Verstouss vum Kreml géint d’Konventioun vu Genève.

Zu Kiew manifestéieren Demonstrante nach ëmmer fir en humanitäre Korridor eraus aus der Stad Mariupol um Asov-Mier. Bis ewell war et net méiglech vill Awunner erauszekréien. Aus dem Asovstal-Stolwierk scho guer net. Vun do aus goung haut ee Clip ronderëm d’Welt wou 16 Militär déi ukrainesch Nationalhymn sangen. Et si 16 Membere vum ukrainesche Grenzschutz, déi bis elo dobäi ware fir déi lescht ukrainesch Bastioun an der Hafestad géint déi russesch Besatzer ze verdeedegen.

Zu Butcha goufen haut nach eemol 3 Läiche fonnt – vergruewen an engem Bësch wou eng russesch Artilleriepositioun war. Déi 3 Männer ware gefesselt, un hire Kierper ware Spuere vu Folter an si goufen duerch e Schoss an d’Ouer exekutéiert.

Den Andriy Nebytov, Regionale Policechef vu Kiew: "Dat hei geet op de Compte vun de Verbrieche vun der russescher Arméi an der Regioun Kiev. Ons Enquêteure schaffen elo un iwwer 1.200 Doudesfäll vun Ziviliste ënnert der Besatzung."

Trotz der erdréckender Beweislag huet Moskau bis ewell ëmmer dementéiert, dass zu Butcha Verbriechen duerchgefouert goufen. Allerdéngs geet aus den Autopsien däitlech ervir, dass den Doudeszäitpunkt allkéiers an där Phas louch, wou déi 64. russesch Infanterie-Brigade um Ufank vum Krich d’Kontroll iwwert d’Regioun hat.