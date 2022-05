Nodeems an der zentralchinesescher Provënz Hunan e Gebai vun e puer Stäck zesummegefall ass, sichen d'Rettungsekippen no Mënschen, déi verschott goufen.

Wéi d'Staatsmedie mellen, goufe 6 Mënschen aus den Debrise an der Stad Changsha gebuergen. Dosende Mënsche gëllen als vermësst. 9 Persoune goufen ënnert dem Verdacht, fir d'Ongléck responsabel ze sinn, festgeholl.

E Sonndeg goufen no 50 Stonne laange Rettungsaarbechte 6 Leit lieweg gebuergen, sou de staatleche Sender CCTV. Opnamen hu gewisen, wéi Pompjeeën eng Fra voller Stëbs op enger Brëtsch droen. Metall a Bëtongsplacke gi mat Hëllef vu Baggere beweegt. D'Gebai soll 8 Stäck gehat hunn. Et wieren och e Kino, eng Pensioun a Wunnengen am Komplex gewiescht sinn.

D'Gebai war e Freideg aus bis ewell ongekläerte Grënn an de Koup gefall. Wéi vill Mënsche sech zu deem Zäitpunkt dran opgehalen hunn, ass onkloer. De Buergermeeschter vun der Stad Zheng Jianxin huet e Samschdeg vun op d'mannst 18 Persoune geschwat, déi solle verschott gi sinn.

Vun 39 weider Mënschen hätt een nach keng Nouvellen, sou de Zheng weider. Et wier nach onkloer, ob een dovu muss ausgoen, dass dës Mënschen och solle mat verschott gi sinn. D'Situatioun géing permanent iwwerpréift ginn.

D'Rettungsaktioun ass e Sonndeg weidergaangen. De Buergermeeschter Zheng huet annoncéiert, "déi gëllen 72 Stonnen fir d'Rettung ze notzen an dat Bescht wëllen ze ginn, fir no deene Verschotten ze sichen."

D'Police vu Changsha huet matgedeelt, dass de Proprietär vum Gebai an 3 weider Persounen, déi fir d'Planung an de Bau vum Haus responsabel gewiescht solle sinn, festgeholl gi sinn. Bei de 5 anere Leit, déi festgeholl gi sinn, géif et sech ëm Mataarbechter vun enger privater Bauopsiichtsfirma handelen, déi e falsche Sécherheetsbericht sollen erstallt hunn".

A China kënnt et ëmmer nees zu Astierz vu Gebaier. Dat läit deels un nidderege Bau- a Sécherheetsstandarden, ma och u Korruptioun bei Mataarbechter vu Verwaltungen, déi fir d'Kontrolle vun de Bauregularitéiten zoustänneg sinn.