Den ukraineschen Ausseminister hofft, dass an der nächster Ronn vu Sanktioune géint Russland, déi amgaangen ass ausgeschafft ze ginn, och e Pëtrolsembargo dran ass. Dem däitsche Wirtschaftsministère no huet Berlin mëttlerweil säi Pëtrolsimport aus Russland vu 35 op 12% erofgesat. Zu Mariupol an der Ukrain wier et haut iwwerdeems gelongen Zivilisten aus dem Stolwierk z’evakuéieren.

D’USA géife sech och mat Menace vu Moskau net dovun ofbrénge loossen, der Ukrain am Kampf ëm d’Fräiheet Hëllef ze leeschten. Dat wor de klore Message vum Nancy Pelosi, der Presidentin vum Representantenhaus zu Washington – op Visitt mat enger Delegatioun aus dem Kongress beim President Volodymyr Zelenskiy zu Kiev. Zu Washington gëtt den Ament un engem Gesetz gefeilt, mat deem d’Ukrain eng Ënnerstétzung vun US$33 Milliarden zougesot kritt. D’Visitt vum Nancy Pelosi wor eng Iwwerraschungsvisitt, déi aus Sécherheetsgrënn net laang ugekënnegt gouf.

Zu Lviv am Weste vun der Ukrain gouf d’Angelina Jolie bei enger Visitt vun de Sireenen iwwerrascht, déi eng Loftattack sollten ukënnegen, déi awer ausbliwwe war. Déi 46-Joer jonk US-Actrice, op Visitt an hirer Roll als Vertriederin vun der UNO-Flüchtlingshëllef hat virdrun eng Gare gewise kritt, wou Kanner a Weesekanner, tëscht zwee an 10 Joer jonk, ënnerbruecht sinn, déi intern an der Ukrain op der Flucht sinn aus de Krichsregiounen.

An d’UNO an den Internationale Comité vum Roude Kräiz hunn eng Evakuatioun haut fäerdeg bruecht vun Zivilisten aus dem Stolwierk Azovstal zu Mariupol. Iwwer 1.000 Leit hunn an de Katakombe vum Wierk ausgehalen. Vu ronn 100 Evakuéierten op Zaporizhzhia, dat vun der Ukrain kontrolléiert gëtt, schwätzt de President Zelenskiy. Aus Agencebiller geet allerdéngs däitlech ervir, dass och Zivilisten an dee vu Russen a russesche Separatiste kontrolléierten Oste vum Donbass bruecht goufen. Déi Informatioun gouf mëttlerweil vum russesche Verdeedegungsministère confirméiert.

An deen huet och e Clip un d’Ëffentlechkeet gi vun engem sougenannten Onyx-Missile. Mat där Prezisiouns-Rakéit ass e Sonndeg eng Start- a Landepist um Flughafe vun Odessa um Schwaarze Mier zerstéiert ginn.