Am Keller vum Tréierer Landesgeriicht soll et um Méindegmoie gebrannt hunn. Eng virsätzlech Dot gëtt net ausgeschloss.

Dëst mellt den "Volksfreund". Dës Weidere sollen aktuell 14 Persoune mam Verdacht op eng Dampvergëftung am Spidol behandelt ginn. Op et sech ëm een Uschlag handelt, gouf vun engem Spriecher vun der Police weder bestätegt, nach dementéiert. Vun offizieller Säit heescht et bis ewell nëmmen, dass d'Gebai opgrond vun engem Brand misst evakuéiert ginn. Aktuell ass d'Strooss ronderëm d'Landesgeriicht ofgespaart a souwuel Policeermëttler wéi och Pompjeeë sinn op der Plaz fir d'Ëmstänn ze préiwen.