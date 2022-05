Ee 55 Joer ale Mann huet nom duebele Polizistemord vu Kusel an de sozialen Netzwierker zu weideren Doten opgeruff. Elo gouf hien ugeklot.

De Mann, dee schonn Ufanks Februar festgeholl gouf an zanterdeem an Untersuchungshaft sëtzt, soll ënner anerem a Videoen ugekënnegt hunn, eng Aart "Sportsveräin" wëllen ze grënnen, an deem Juegd op Polizistinnen a Poliziste soll gemaach ginn. Och soll e sech fir 500 Euro als "Lackvugel" ugebueden hunn, fir Asazforcen an eng Fal ze lackelen an déi 2 ermuerte Poliziste vu Kusel an enger E-Mail un déi lokal Police beleidegt hunn. Virum Untersuchungsriichter huet e behaapt, dat Ganzt wär als "Satire" ze verstoe gewiescht.

D'Plainte, déi vum Koblenzer Parquet deposéiert gouf, gëtt aktuell vum Schöffegeriicht Idar-Oberstein gepréift. De Mann den der "Räichsbierger"-Zeen zougerechent gëtt, muss sech dës Weideren och wéinst engem gefälschten Impfpass viru Geriicht erklären.