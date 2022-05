Nodeems e Freideg ee Wunn- an Hotelsgebai am zentralchinesesche Changsha zesummegefall ass, ginn et kaum nach Chancen, fir weider Iwwerliewender ze retten.

De Buergermeeschter vu Changsha, Zheng Jianxin, huet am Virfeld vun enger "gëllener Zäitfënster" vun 72 Stonne geschwat, déi immens wichteg wär, fir potenziell Iwwerliewender ze retten. Dës ass lo um Méindegmoien zu Enn gaangen.

Bis ewell konnte just 7 Leit gerett ginn, iwwer 50 Persoune ginn nach vermësst. Wärend déi genee Ursaachen, déi zum Ongléck gefouert hunn, nach gepréift ginn, goufen e Sonndeg 9 Persounen, déi als Responsabel gëllen, dorënner de Proprietär, festgeholl. De chinesesche Staatschef Xi Jinping huet am Virfeld eng ausféierlech Klärung vun den Ursaache gefuerdert. Dass Gebaier a China astierzen, ass näischt Seelenes: Niddereg Sécherheetsstandarde wéi och Korruptioun vu Mataarbechter aus den zoustännegen Agencen, suergen ëmmer rëm fir änlech Virfäll. Sou koum et och am Januar an der zentralchinesescher Stad Chongquing wéinst enger defekter Gasleitung zu enger Explosioun, déi 16 Doudesaffer zur Folleg hat.