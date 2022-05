Am frieslännesche Mariensiel an Niedersachsen ass een Ultra-Léger-Motorisé erofgefall. De Pilot wéi och säi Passagéier sinn dobäi ëm d'Liewe komm.

Wéi déi lokal Police matdeelt, ass de Fliger bei enger Landebunn zu Mariensiel, an der Géigend vu Wilhemshaven, ofgestierzt. Nodeems et wärend dem Fluch zu technesche Problemer koum, huet de Fliger probéiert, op der Bunn noutzelanden, mä ass dunn aus bis lo ongekläerte Grënn erofgefall. Vun der Police heescht et weider, de Fliger wär och vun dëser Bunn gestart. Iwwer d'Identitéite vun den 2 Doudege ginn et bis ewell keng weider Donnéeën.