De saarlänneschen Astronaut Matthias Maurer verléisst d'ISS e Mëttwoch no engem hallwe Joer. Hie war de 600. Mënsch am Weltraum.

Geplangt ass et, dass de Matthias Maurer zesumme mat 3 weideren Astronauten déi international Weltraumstatioun e Mëttwoch um 23.05 Auer MESZ verléisst. Dat Ganzt soll mat de sougenannten "Dragon"-Kapsele vun der US-amerikanescher Entreprise "SpaceX" geschéien, déi de Maurer souwéi déi 3 aner Astronauten zeréck op d'Äerd brénge sollen.

De Matthias Maurer war den 11. November 2021 op d'ISS geflunn an huet do an de Beräicher vun der Physik, Biologie, Medezin a kënschtlecher Intelligenz gefuerscht. Reegelméisseg huet hien och Fotoen a Videoen aus der Raumstatioun gedeelt. Den 52 Joer ale Saarlänner ass den insgesamt 12. Däitschen, dee jeemools am Weltraum war.