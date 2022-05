De fréieren US-Präsident Donald Trump soll wärend de Protester géint Policegewalt am Joer 2020 gefuerdert hunn, dass op d'Demonstrante geschoss gëtt.

Dëst geet aus verëffentlechten Extraiten aus de Memoirë vum Mark Esper ervir, deen zum deemolegen Zäitpunkt Verdeedegungsminister am Trump senger Regierung war. Deemno soll den Trump am Oval Office e puer Mol nogefrot hunn, ob et net méiglech wär, op d'Demonstranten, respektiv hinnen an d'Been ze schéissen.

Am Joer 2020 koum et vu Juni bis November an den USA zu deels gewalttätege Protester, nodeems den Afroamerikaner George Floyd bei enger Kontroll de 25. Mee vum Polizist Derek Chauvin ëmbruecht ginn ass. Zil vun de Maniffe war et, op rassistesch Policegewalt opmierksam ze maachen.