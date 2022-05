De Verdeedegungsminister François Bausch ass fir 4 Deeg um "Baltikum" ënnerwee.

Um éischten Dag gëtt de Minister zou, datt och innerhalb vun der Nato vill ze laang net op déi baltesch Länner an hir Warnungen, wéi onberechenbar Russland ass, gelauschtert gouf. Ma elo wier de Support do a Lëtzebuerg stellt sech hannert d'Länner Litauen, Lettland an Estland. Dat gouf um Méindeg nach eng Kéier kloer gemaach.

Riga gëtt e kloert Statement: Et ass ee pro-Ukrain! De Lëtzebuerger Vizepremier a Minister fir Defense gëtt hei häerzlech begréisst. D‘Visitt vum François Bausch ass eng vun de sëllegen „Assurance-Visitten“ fir Estland, Lettland a Litauen. De Vizepremier probéiert, Sécherheet ze ginn.

„Et ass en Akt vu Solidaritéit, wa mer heihinner kommen. Dat gëtt och an der Press hei couvréiert an dat ass och e Message a Richtung Russland. Et weist, datt mer déi baltesch Länner ënnerstëtzen a wann ee de Briefing kuckt, dee mer kritt hunn, da gesäit een, datt déi Länner an enger immenser Angscht sinn an dat zanter Joren a Joerzéngten. “

Fir déi baltesch Länner mat senger direkter Grenz mat Russland wier dat wichteg. De Minister fir Defense trëfft sech iwwert déi nächst 3 Deeg nach mat sengen Homologen a Lettland ewéi och Litauen. D'Annonce aus Litauen, sech vum russeschen Ueleg a Gas ewechzebeweegen, wier eng, vun där ee leiere misst.

"Hei si mer an engem Land wou 50% vum Stroum duerch erneierbar Energien produzéiert ginn. Se hunn zum Beispill ganz vill Waasser. Si hu sech zum Zil gesat, ganz vun de fossillen Energë fortzekommen, mee spezifesch och den Ueleg a Gas aus Russland. An dat si Léieren, déi mer och mussen zéien. Et ass traureg, datt e Krich huet misse kommen, fir eis dat ze verdäitlechen.“

Geografesch grenzt Lettland u Russland ewéi och Wäissrussland. D‘Mësstraue par Rapport zu de Russe geet wäit zeréck.

„Zu Riga spiert een d‘Nervositéit, méiglecherweis dat nächst Affer vun enger russescher Aggressioun ze ginn. Datt Lëtzebuerg sech finanziell & militäresch engagéiert, ass dofir fir de Balkan wichteg.“