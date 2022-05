Wéi d'Police erkläert, hu Bootschaufferen am Stauséi Lake Mead bei Las Vegas d'raschtegt Faass mat mënschlechen Iwwerreschter am Bulli entdeckt.

Duerch déi perséinlech Géigestänn, déi bei der Läich waren, ginn d'Beamten dovun aus, datt déi nach net identifizéiert Persoun an den 1980er Joren ëmbruecht gouf.

"Dat gesäit no engem ganz schwéiere Fall aus", sot de Polizist Ray Spencer der Noriichtesäit 8newsnow.com. Ënner Recours op déi niddreg Waasserstänn duerch déi jorelaang Dréchent sot hie weider, "datt d'Probabilitéit immens héich ass", datt "weider mënschlech Iwwerreschter entdeckt ginn, wann de Waasserspigel erofgeet".

D'"Sin City" Las Vegas ass bekannt fir déi organiséiert Kriminalitéit an et geet een dovun aus, dass Mafia-Killer hir Affer ënnert anerem an déiwe Gewässer wéi dem Lake Mead "entsuergen". De Lake Mead ass ee vun de gréisste Stauséien an den USA a gouf an den 1930er am Kader vum Hoover-Damm-Projet geschaf a versuergt 25 Millioune Mënsche mat Drénkwaasser. Wéinst der Dréchent ass de Waasserstand op den niddregsten Niveau zanter 1937 erofgaangen.