Wéi d'Weltgesondheetsorganisatioun (WHO) mellt, si bis den 1. Mee "op d'mannst 228 warscheinlech Fäll" gemellt ginn.

Méi wéi 50 aner Verdachtsfäll géifen iwwerdeems nach iwwerpréift ginn. A véier vu sechs Weltregioune wieren d'Fäll schonn opgetrueden, esou ee Spriecher vun der WHO.

Virun allem Europa géif an Zentrum vun den Hepatite-Fäll stoen, bei deenen déi üblech Erreeger vun de Varianten A,B,C, D an E ausgeschloss goufen. A Groussbritannien sinn déi éischt Fäll opgetrueden, duerno sinn se beispillsweis och an Däitschland opgetrueden.

Eng Hepatite féiert zu enger Entzündung vun der Liewer, wat bei gesonde Kanner allerdéngs just seele virkënnt. Zu den éischte Symptomer gehéiere Bauchwéi, Duerchfall, Iwwelzegkeet an duerno och Gielzecht.

De gréissten Deel vun de Kanner, déi tëscht engem Mount a 16 Joer al waren, waren zum Zäitpunkt vun der Infektioun gesond. Virun allem Kanner ënner fënnef Joer si krank ginn. Op d'mannst ee Kand ass un der Kränkt gestuerwen, een anert Kand huet eng nei Liewer gebraucht.

Wat d'Erkrankungen ausgeléist kéint hunn, ass den Ament nach net ofschléissend festgestallt. D'EU-Medikamentenagence ECDC geet dervun aus datt Adenoviren, déi normalerweis Erkältungen ausléisen a wäit verbreet sinn, d'Ursaach fir déi gemellten Hepatite-Fäll kéinte sinn. En Zesummenhang mat Corona-Impfunge gëtt ausgeschloss, well vill betraffe Kanner net geimpft waren.

Zu Lëtzebuerg gouf et zulescht am Februar 2019 e Fall vun Hepatite A, dat bei engem Kand am Cycle 1 vun enger Schoul zu Schëffleng.