Iwwerliewender an Hannerbliwwener vum Massaker vun Tulsa aus dem Joer 1921 kënne weiderhin op Entschiedegungen hoffen.

Eng Demande vun den Ugekloten, déi am Mäerz 2021 agereechten Uklo falen ze loossen, gouf vun der zoustänneger Riichterin ofgeleent. Domat besteet souwuel fir déi nach lieweg Affer, wéi och fir déi hannerbliwwe Famillen d'Chance, finanziell entschiedegt ze ginn.

De Massaker vun Tulsa ass insgesamt 101 Joer hier. An der zweetgréisster Stad vum US-amerikanesche Bundesstaat Oklahoma koum et am Quartier Greenwood den 31. Mee an 1. Juni 1921 zu massiven Onrouen, nodeems an engem Zeitungsartikel vun enger angeblecher Vergewaltegung vun engem wäisse Meedchen duerch een Afroamerikaner bericht gouf. Virun engem Geriichtsgebai koum et dunn zu gewalttätege Konfrontatiounen tëschent bewaffente Gruppe vu Wäissen an Afroamerikaner.

Am weidere Verlaf gouf de Quartier a Brand gestach, ausgeraibert an zu wäiten Deeler zerstéiert. Bis zu 300 Mënsche si bei den Onrouen ëm d'Liewe komm, majoritär Afroamerikaner.

D'Uklo vun den Hannerbliwwenen an Iwwerliewende riicht sech géint 7 Beschëllegter, dorënner d'Stad Tulsa, d'Entwécklungsagence an de Militär-Departement vun Oklahoma. Si kréie virgehäit, déi gewalttäteg Attacken op déi afroamerikanesch Bevëlkerung gebëllegt, ënnerstëtzt a sech un hinne bedeelegt ze hunn.

Och solle se d'Rekonstruktioun vum gréisstendeels zerstéierte Quartier blockéiert an en als touristesch Attraktioun instrumentaliséiert hunn. Vun den doraus entstanene finanzielle Profitter soll näischt an de Quartier gefloss sinn.