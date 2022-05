Duerch déi neiste Gewalteskalatiounen am Sindschar missten iwwer 4.000 Mënschen hir Heemecht verloossen.

Nodeems et um Sonndegowend am nordirakesche Sindschar tëschent Unitéite vun der irakescher Arméi a jesideschen Zaldoten zu Kämpf komm ass, goufe ronn 700 Familljen deplacéiert.

Dem kurdeschen Inneministère no sinn d'Mënschen um Wee fir an d'Provënz Dahuk, déi zur kurdescher Autonomieregioun gehéiert. Vun irakescher Säit heescht et, dës Deplacementer wäre just temporär, d'Situatioun hätt sech berouegt a géing sech normaliséieren.

An der nordirakescher Regioun kënnt et reegelméisseg zu Gefechter tëschent der irakescher Arméi a jesidesche Kämpfer. D'jesidesch Unitéiten, déi der kurdescher Aarbechterpartei PKK nostinn, geheien den irakeschen Truppe vir, d'Regioun wëllen ënnert hir Kontroll ze bréngen.

D'Iraker op der anerer Säit, probéieren een Accord tëschent Bagdad an der autonomer Regioun Kurdistan duerchzesetzen, deen ënner anerem virgesäit, dass sech sämtlech jesidesch Kämpfer, mä och déi vun der PKK zeréckzéien.