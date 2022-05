Dat sot de Verdeedegungsminister François Bausch en Dënschdeg um zweeten Dag vu senger Visitt an de Balte-Länner.

Nieft der Visitt vu fréiere Lëtzebuerger Finanzementer an der Verdeedegung goufen och nei Strategien a vläicht eng nei Kooperatioun tëscht Lettland a Lëtzebuerg diskutéiert.

Bis nach an den November era waren déi russeschen Truppen op Distanz, wäit ewech vun den Nato-Grenzen, elo awer steet déi militäresch Aktivitéit quasi virun der Dier. Vu lettescher Säit ass et de Wonsch, um Territoire weider opzerëschten a sech esou sécher wéi Lëtzebuerg ze fillen. Dofir bréicht een awer Ënnerstëtzung, esou den Artis Pabriks, lettesche Vizepremier a Minister fir Defense.

Den Artis Pabriks

"Mer brauchen an den aktuell onrouegen Zäite méi eng grouss Presenz. Mir hunn eng grouss amerikanesch Vertriedung. Deen Dag, wou d‘russesch Attack géint d‘Ukrain ugefaangen huet, sinn ech um 4 Auer moies wakereg gemaach ginn. 4 Stonne méi spéit sinn an dëser Basis amerikanesch Fligere gelant, fir eis ze assistéieren. Dat, wat mer also brauchen, ass eng méi grouss Presenz an dat nämmlecht Sécherheetsgefill, dat zum Beispill Lëtzebuerg huet."