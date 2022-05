Eréischt den 23. Februar war de Stephan Mayer vum CSU-Chef Markus Söder zum neie CSU-Generalsekretär gemaach ginn.

Als Grond fir säi Récktrëtt huet de Mayer seng Gesondheet uginn: "Aus gesondheetleche Grënn hunn ech haut de Parteivirsëtzende vun der CSU gebieden, mech vu menger Aufgab als Generalsekretär ze entbannen." Esou war et an enger vun der CSU verbreeter Erklärung vum Mayer ze liesen. Hie war virum Posten als CSU-Generalsekretär Staatssekretär am Bundesinneministere.