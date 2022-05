Déi lescht 24 Stonne vum Krich an der Ukrain resuméiert vum Petz Bartz.

D’OSZE geet dovun aus, dass Russland fir Mëtt Mee e Referendum plangt am Donbass, fir den Territoire an déi russesch Federatioun anzebannen an domatt eng Situatioun ze schafe, wéi se zanter 2014 schonn op der Krim besteet. E Referendum an enger Krichsregioun gëtt allerdéngs ënner anerem vun der OSZE als absurd Initiativ ofgedoen, déi op kee Fall Legitimitéit kéint hunn. A vu Roum koum d'Noriicht, dass de Poopst François beim Wladimir Putin eng Visitt zu Moskau ugefrot huet, mee bis ewell keng Äntwert krut.

Zu Irpin bei Kiew droen déi ukrainesch Autoritéite weiderhi Beweiser zesummen, fir déi russesch Krichsverbriechen ze dokumentéieren. Wat bei Autopsien däitlech gouf, ass, dass de Feind och illegal Waffen agesat huet, wéi sougenannt Splitterbommen, déi am Kader vun der Konventioun vu Genève verbuede sinn. An dann huet de Parquet natierlech och ee kompletten Dossier, wat Mord, Folter a Vergewaltegungen ugeet.

"Bei der Inspektioun duerch d’Geriichtsmedezin hu mer 290 Läiche gezielt. 161 Männer, 73 Fraen an ee Kand. An da 55 Stécker stierflech Iwwerreschter. Kënnt dir iech dat virstellen, dass mer am 21. Jorhonnert an enger europäescher Stad dovu schwätzen? Vu Stécker vu Mënschen, net vu Läichen.", esou d'Procureure Iryna Venediktova.

D'US-Geheimdéngschter mellen, dass am Donbass, wou déi Haaptoffensiv sech den Ament ofspillt, d’Avance vun de russeschen Truppen am beschte Fall minimal ass. Schwaach Krichsféierung, kaum Motivatioun bei den Truppen a schlecht Logistik hätt een aus den ofgelauschterte Kommunikatioune kënnen erausfilteren.

Mee duerfir leeft awer no zwee Deeg Evakuatiounen elo erëm eng massiv Attack op d’Stolwierk vu Mariupol, wou nach ëmmer e puer honnert Ziviliste sech dran ophalen. Azovstal bleift déi lescht Bastioun vum ukrainesche Militär a bis ewell ass et de russeschen Truppen net gelongen, de Site ënner Kontroll ze kréien.

Baussent der Fabrick – an der Stad Mariupol – hunn eng ronn 100.000 Ziviliste de Krich zanter dem 24. Februar ausgestanen a liewen elo an Haiser-Ruinen ënner russescher Besatzung.

An zu Lviv an engem Spidol hëlt eng jonk Koppel hiren Hochzäitsdanz no. Déi 23 Joer jonk Fra hat de 27. Mäerz am Donbass béid Been a 4 Fanger vun der lénker Hand verluer, wéi se op eng Minn getrëppelt ass. Elo hoffe se drop, esou séier wéi méiglech an Däitschland ze kommen, fir Protheesen ugepasst ze kréien.