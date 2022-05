An der leschter Sekonn ass opgefall, datt de Mann am Läichesak sech nach beweegt huet. E Video vum Virfall suergt fir Opreegung.

Zu Shanghai gëtt géint sechs Mataarbechter aus dem Gesondheetswiesen ermëttelt. Dat well e Sonndeg am Nomëtteg en eelere Mann aus engem Altersheem fälschlecherweis fir dout erkläert an an engem Läichesak oftransportéiert gouf. Wéi de brittesche Guardian mellt, wier de Mataarbechter, déi fir den Oftransport zoustänneg waren, eréischt a leschter Minutt opgefall, datt de Mann nach lieft.

De Virfall gouf vu Passante gefilmt an iwwer d'sozial Netzwierker publizéiert ginn. "Hie lieft! Hues de dat gesinn? Hie lieft!", rifft deemno ee vun de Leit um Video. "Net nach eng Kéier zoudecken!", warnt hien.

D'Feelverhalen huet fir Opreegung zu Shanghai gesuergt. D'Stad ass zanter fënnef Wochen an engem strikte Lockdown. D'Verwaltung vum Bezierk Putuo huet dem Guardian no de Virfall confirméiert an et hätt een eng Enquête lancéiert.

Sechs Persounen, dorënner de Chef vum Altersheim souwéi een Dokter, musse sech elo veräntwerten. D'Fleegeheim vu Shanghai huet sech fir de Virfall entschëllegt. D'Mataarbechter vum Institut, dat fir d'Begriefnes zoustänneg war, goufen dofir gelueft, datt hinnen de Feeler opgefall ass a kruten eng Belounung vu jee 5.000 Yuan, also ronn 720 Euro.

De Mann, dee fir dout erkläert gi war, koum an e Spidol.