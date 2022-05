Op verschiddene Plazen an der Tierkei koum et no staarken Nidderschléi zu Iwwerschwemmungen an Äerdrutschen.

Dëst huet déi tierkesch Noriichtenagence "Anadolu" e Mëttwoch gemellt.

Am Südoste vum Land, an der Provënz Adiyaman, stoungen deemno eng ganz Rëtsch Autoen ënner Waasser. Bei Igdir, net wäit vun der armenescher Grenz fort, koum et zu Äerdrutschen.

Mä och déi méi zentral Regioune vun der Tierkei si betraff. Aus der Stad Eskisehir goufe staark Nidderschléi a Form vu Knëppelsteng gemellt an och an der Provënz Yozgat sti Stroossen ënner Waasser.

Fir déi nächst Deeg huet den tierkesche Wiederdéngscht keng Entwarnung ginn. Besonnesch an der Zentraltierkei soll et nach weiderhin zu Stierm a massive Reefäll kommen.

Ëmmer rëm kënnt et an der Tierkei zu extreeme Wiederphenomener, déi och Doudesaffer fuerderen. Sou zum Beispill och leschte Summer, wou et zu Bëschbränn un der Mëttelmierküst, an zu enger Flut un der Küst vum Schwaarze Mier koum.